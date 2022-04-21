Survivor takım değiştiren yarışmacılar kimler oldu 2022? Survivor All Star'da hangi oyuncular takım değiştirdi? Ünlüler-Gönüllüler yeni takım kadrosu!
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Survivor 2022'de Ünlüler ve Gönüllüler takımı karışıyor. Acun Ilıcalı yeni bölümde takımların değişeceğini açıkladı. Bunun ardından izleyiciler yeni kadroları merak etti. Peki, Survivor takım değiştiren yarışmacılar kimler oldu 2022? Survivor All Star'da hangi oyuncular takım değiştirdi? Ünlüler-Gönüllüler yeni takım kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Survivor'da takımlar değişecek mi? Survivor'da takımlar karışacak mı? sorusu gündemin merak edilen soruları arasında yer alıyor. Peki, Survivor'da takımlar karışacak mı? Survivor 2022'de Ünlüler ve Gönüllüler takımı değişecek mi, kim hangi takıma gidecek? Acil Durum Konseyi bugün mü? Survivor takım değiştiren yarışmacılar kimler oldu 2022? Survivor All Star'da hangi oyuncular takım değiştirdi? Ünlüler-Gönüllüler yeni takım kadrosu! İşte bilgiler...
Survivor 2022 yeni fragmanında Acil Durum Konsey'i yapıldı. Acun Ilıcalı konseyde "Sizlerin de heyecanla beklediği takım konseyi geldi. Bu konsey Survivor'un kaderini belki değiştirecek. Bu akşam takımlardaki değişikliği söylediğim zaman da şaşıracaksınız." açıklaması yaptı. Bunun akabinde izleyiciler Survivor'da kim hangi takıma geçecek merak etti. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Bugün yayınlanacak olan yeni bölümde takımlar nasıl karışacak, hangi yarışmacı hangi takıma gidecek belli olacaktır...
Takım değiştirecek isimler:
- - Ayşe
- - Nagihan
- - Sude
- - Gökhan
- - Perviz
- - Anıl
- - Atakan
Yeni Ünlüler takımı (Kırmızı takım):
- Adem
- Ayşe
- Sude
- Gökhan
- Anıl
- Sema
- Merve
- Batuhan
- Barış
Yeni Gönüllüler takımı (Mavi takım):
- Nagihan
- Perviz
- Atakan
- Ogeday
- Nisa
- Evrim
- Hikmet
- Seda
- Berkan
Buna göre:
- Ayşe Kırmızı takıma geçti.
- Nagihan Mavi takıma geçti.
- Sude Kırmızı takıma geçti.
- Gökhan Kırmızı takıma geçti.
- Perviz Mavi takıma geçti.
- Anıl Kırmızı takıma geçti.
- Atakan Mavi takıma geçti.
Ünlüler
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Parviz Abdullayev
Gizem Memiç
Elif Yıldırım Gören
Bora Edin
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Birsen Bekgöz
Aşkım Burçe Tunay
Furkan Kızılay
Aycan Yanaç
Ayşıl Özaslan
Gönüllüler
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Ayşe Yüksel
Berna Keklikler
Yunus Emre Özden
Atakan Işıktutan
Ezgi Hocaoğlu
Gizem Kerimoğlu