TV8 ekranının ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da iddiaya göre, Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yarışmacılara karşı yaptığı hata onu Survivor sunuculuğunda etti. Peki, Murat yok mu? Murat Ceylan neden yok?

Acun Ilıcalı'nın defalarca kez uyardığı Ceylan, bir kez daha aynı hataya düşünce işine son verildi. Peki, Survivor sunucu Murat yok mu? Murat Ceylan neden yok? İşte detaylar haberimizde...

MURAT CEYLAN NEDEN YOK?

Survivor All Star yarışmasında yeni bir skandal gündemde. Sunucu Murat Ceylan'ın yıllardır yer aldığı görevinden ayrıldığı daha doğrusu işine son verildiği öğrenildi. İddialar doğruysa, Survivor Murat Ceylan gelecek yıl programın sunucusu olmayacak.

Acun Ilıcalı'nın yarışmayı baştan sona takip ettiğini herkes biliyor. Geçtiğimiz gün dokunulmazlık oyununda Ayşe Yüksel'in puzzle oyununu hatalı oynaması, ancak Murat Ceylan tarafından uyarılmaması Ilıcalı'yı fena kızdırdı! Murat Ceylan'ı bu konuda defalarca uyaran Ilıcalı, bu kez yıllardır yanında çalışan Ceylan'ın işine son verdi.