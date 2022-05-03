Survivor Sude nerede, neden yok, yarışmada niye yok? Survivor 2022 Sude sakatlandı mı, oyunda neden yok?

Sude sakatlandı mı? Sude yarışta neden yok? Ödül oyununda Sude niye yok? Sude rahatsızlandı mı, iyileşti mi? Ödül oyununda Sude neden oynamıyor? Detaylar sizlerle...

SURVİVOR SUDE NEDEN OYNAMIYOR, YARIŞMADA NEDEN YOK?

Survivor'da Ünlüler takımında Sude yokluk adasında olduğu için bugünkü ödül oyununda yer almadı.

SURVİVOR SUDE KİMDİR?

Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de doğdu. Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 2 kez Avrupa 3.'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.

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