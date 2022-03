Survivor Sude kimdir? Sude Burcu kaç yaşında? 2022 Sude Burcu Instagram hesabı nedir?

2022 Survivor All Star yeni sezon ekibine dahil olan isimlerden biri de Sude Burcu, seyircisinin yoğun ilgisini çekmektedir. Başarılı yarışmacı, herkes tarafından merak edilmektedir. Survivor yarışmasından Sude Burcu başarısı sayesinde seyircinin takdirini toplamıştır. Yeni sezon da All Star ekibine katılan başarılı ve hırslı yarışmacı kimdir izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022 Survivor All Star ekibine dahil olan Sude Burcu, ünlüler takımında yer alacaktır. Boyu kaç? Survivor Sude Burcu kimdir? Sude Burcu kaç yaşında? 2022 Sude Burcu Instagram hesabı nedir? Sude Burcu kaç yaşındadır? Boyu kaç?

SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR?

Doğum günü: 11 Mayıs 1996

Nereli: İzmir

Boyu: 1.66

Kilo: 57

Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni olan Sude Burcu, 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Burcu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam etmektedir. Bunun yanı sıra, zumba eğitmenliği yapmaktadır. Sude Burcu, iki kez Avrupa 3.'lüğü, bir kez Balkan Şampiyonluğu, yedi kez Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor. Son olarak 2022 Survivor All Star gönüllüler kadrosuna dahil olmuştur.

SURVİVOR SUDE İNSTAGRAM HESABI NE?

Sude Burcu'nun instagram hesabı adı @sudeeburcu 'dur. Sude Burcu'nun 212 bin takipçisi var.

