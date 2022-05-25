Survivor Sude elendi mi? Survivor 2022 Sude Burcu elendi mi, neden elendi? Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler

Survivor'da bugün eleme yapıldı. Eleme sonrasında izleyiciler, Survivor Sude Burcu elendi mi? Survivor 2022 Sude Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sude Burcu neden elendi? merak etti. Peki, Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR SUDE ELENDİ Mİ?

Bugün yapılan oylama sonucunda Sude Burcu adaya veda eden isim oldu. Sude; Ayşe, Berkan ve Hikmet'ten daha az oy alarak adaya veda etti.

SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR?

Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni olan Sude Burcu, 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Burcu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam etmektedir. Bunun yanı sıra, zumba eğitmenliği yapmaktadır. Sude Burcu, iki kez Avrupa 3.'lüğü, bir kez Balkan Şampiyonluğu, yedi kez Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor. Son olarak 2022 Survivor All Star gönüllüler kadrosuna dahil olmuştur.

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