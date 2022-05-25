Survivor Stella kimdir? Survivor 2022 Yunan yarışmacı Stella Andreadou kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

Survivor Yunan yarışmacılarından Stella kimdir merak ediliyor. Peki, Stella kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte bilgiler...

SURVİVOR STELLA KİMDİR?

Survivor 2022 Yunan yarışmacılarından olan Stella Andreadou 30 yaşında ve özel beden eğitimi öğretmenidir. Survivor 2022 Yunanistan'a katılan Stella Andreadou, Kırmızı takımda yer almaktadır. Bugünkü Türk-Yunan oyununda da yer alacaktır.

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