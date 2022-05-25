Survivor Stavrula kimdir? Survivor 2022 Yunan yarışmacı Stavroula Chrisaeidi kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

Survivor Yunan yarışmacılarından Stavrula kimdir merak ediliyor. Peki, Stavrula kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte bilgiler...

SURVİVOR STAVRULA KİMDİR?

Survivor 2022 Yunan yarışmacılarından olan Stavroula Chrisaeidi 25 yaşında ve Atletizm şampiyonudur. Survivor 2022 Yunanistan'a katılan Stavroula Chrisaeidi, Mavi takımda yer almaktadır. Bugünkü Türk-Yunan oyununda da yer alacaktır.

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