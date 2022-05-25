Survivor Spiros kimdir? Survivor 2022 Yunan yarışmacı Spyros Martikas kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

Survivor Yunan yarışmacılarından Spiros kimdir merak ediliyor. Peki, Spiros kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte bilgiler...

SURVİVOR SPİROS KİMDİR?

Survivor 2022 Yunan yarışmacılarından olan Spiros Martikas 45 yaşında ve eczacıdır. Survivor 2022 Yunanistan'a katılan Spyros Martikas, Kırmızı takımda yer almaktadır. Bugünkü Türk-Yunan oyununda da yer alacaktır.

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