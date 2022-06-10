Survivor sosyal medya yarışmasını kim, hangi takım kazandı? En çok takipçiye kim ulaştı? En çok takipçi kazanan kim oldu? Sosyal medya ödülü ne? - Haberler

Survivor sosyal medya yarışmasını kim, hangi takım kazandı? En çok takipçiye kim ulaştı? En çok takipçi kazanan kim oldu? Sosyal medya ödülü ne?
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Survivor'da dün sosyal medya oyunu oynandı. 5-5 takımlardaki yarışmacıdan en çok hangisinin takipçisi sayısı artarsa o takım kazanıyor. Peki, Survivor sosyal medya yarışmasını kim, hangi takım kazandı? En çok takipçiye kim ulaştı? En çok takipçi kazanan kim oldu? İşte detaylar...
Sosyal medya takipçi sayısı ödülünü kim kazandı, hangi takım? Ödül ne? Ayrıntılar sizlerle...
SURVİVOR SOSYAL MEDYA YARIŞINI KİM KAZANDI?
5 dakika içerisinde toplam artış:
- 242.900
- 173.597
Birazdan kazanan takım açıklanacak.
Kazanan takım : Gönüllüler
Acun Ilıcalı sosyal medya yarışmasının ilerleyen günlerde tekrar yapılacağını duyurdu.
SURVİVOR SOSYAL MEDYA YARIŞI ÖDÜLÜ NE?
Ödül takım başına 250 bin TL'lik çek.
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