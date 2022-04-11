Survivor son eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ekranların sevilen yarışmasının 11 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununun galibi araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor son eleme adayı kim oldu? 11 Nisan dördüncü eleme adayı kim? Eleme adayları kim?

SURVIVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 11 Nisan Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununun galibi Ünlüler takımı oldu. Bu sonucun ardından haftanın son eleme adayı ise Ayşe oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor'da Barış, Gizem ve Parviz haftanın ilk 3 eleme adayı olarak belirlenmişti.

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