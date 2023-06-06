Survivor son dokunulmazlık serisini kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 6 Haziran Salı 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne?

Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sezonun son dokunulmazlık serisi oyunu oynanacak. Geçen hafta elenen isim Cansu olmuştu. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 6 Haziran Salı 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Mavi takımdan mı Kırmızı takımdan mı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün haftanın en önemli dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım ve kişi hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 6 Haziran yemek ödülü ne oldu? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi isim aldı? Dokunulmaz olan isim kimin ismini söyledi? Dokunulmaz hangi ismi söyleyecek? İşte detaylar...

SURVİVOR 2023 SON 5'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

- Nefise

- Yusuf

- Ertuğ

- Özgür

- Osman Can

6 HAZİRAN SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Öncelikle sıralama oyunu oynanacak. Ardından en iyi süreyi yapanlar en kötü süreyi yapanlarla eşleşecek. Toplam 5 yarışmacı olduğu için en iyi süreyi yapan 3 kişi doğrudan yarı finale çıkacak. Sona kalan 2 kişi çeyrek finalde karşılaşacak.

Yusuf 37 saniye

Osmancan 44 saniye

Nefise 1:12

Özgür 43 saniye

Ertuğ 45 saniye

En iyi süreyi yapan 3 kişi:

Özgür

Yusuf

Osmancan

Şimdi Ertuğ ve Nefise çeyrek finalde karşılaşıyor.

Ertuğ 2-1 önde.

Nefise 5-2 yeniyor ve yarı finale yükseliyor.

Yarı finale çıkan isimler:

- Osmancan

- Özgür

- Yusuf

- Nefise

Şimdi yarı finaller oynanacak.

Yarı final eşleşmeleri :

Özgür - Osmancan

Yusuf - Nefise

Osmancan 1-0 önde.

Yarı finalde Yusuf Nefise karşısında 2-1 önde.

Yarı finalde Osmancan 3-2 Özgür'ü yeniyor.

FİNAL : -

Dokunulmazlığı Kazanan İsim : -

6 HAZİRAN SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim dokunulmazlığın sahibi olacak ve kendini koruma altına alacak. Bugünkü ödül Nescafe Xpress oldu. Kazanan istediği 2 arkadaşını yanına alıp ödülden faydalanabilecek. Ayrıca kazanan kişi ve seçtiği 2 kişi villada sandviç ve pasta yiyecek.