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Survivor son dokunulmazlık serisini kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 6 Haziran Salı 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne?

Survivor son dokunulmazlık serisini kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 6 Haziran Salı 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne?

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Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sezonun son dokunulmazlık serisi oyunu oynanacak. Geçen hafta elenen isim Cansu olmuştu. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takımdan? 6 Haziran Salı 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne, hangi isim kazandı? Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Mavi takımdan mı Kırmızı takımdan mı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün haftanın en önemli dokunulmazlığı oynanıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık ödülünü kazanan takım ve kişi hangisi oldu? Survivor dokunulmazlık ödülü nedir? 6 Haziran yemek ödülü ne oldu? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı hangi isim aldı? Dokunulmaz olan isim kimin ismini söyledi? Dokunulmaz hangi ismi söyleyecek? İşte detaylar...

  • - Nefise
  • - Yusuf
  • - Ertuğ
  • - Özgür
  • - Osman Can

Öncelikle sıralama oyunu oynanacak. Ardından en iyi süreyi yapanlar en kötü süreyi yapanlarla eşleşecek. Toplam 5 yarışmacı olduğu için en iyi süreyi yapan 3 kişi doğrudan yarı finale çıkacak. Sona kalan 2 kişi çeyrek finalde karşılaşacak.

Survivor son dokunulmazlık serisini kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 6 Haziran Salı 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne?Yusuf 37 saniye

Survivor son dokunulmazlık serisini kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 6 Haziran Salı 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne?Osmancan 44 saniye

Survivor son dokunulmazlık serisini kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 6 Haziran Salı 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne?Nefise 1:12

Survivor son dokunulmazlık serisini kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 6 Haziran Salı 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne?Özgür 43 saniye

Survivor son dokunulmazlık serisini kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 6 Haziran Salı 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne?Ertuğ 45 saniye

En iyi süreyi yapan 3 kişi:

  • Özgür
  • Yusuf
  • Osmancan

Şimdi Ertuğ ve Nefise çeyrek finalde karşılaşıyor.

Survivor son dokunulmazlık serisini kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 6 Haziran Salı 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne?

Ertuğ 2-1 önde.

Survivor son dokunulmazlık serisini kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 6 Haziran Salı 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne?

Nefise 5-2 yeniyor ve yarı finale yükseliyor.

Yarı finale çıkan isimler:

  • - Osmancan
  • - Özgür
  • - Yusuf
  • - Nefise

Şimdi yarı finaller oynanacak.

Yarı final eşleşmeleri :

  • Özgür - Osmancan
  • Yusuf - Nefise

Survivor son dokunulmazlık serisini kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 6 Haziran Salı 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne?

Osmancan 1-0 önde.

Survivor son dokunulmazlık serisini kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 6 Haziran Salı 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne?

Yarı finalde Yusuf Nefise karşısında 2-1 önde.

Survivor son dokunulmazlık serisini kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 6 Haziran Salı 2023 Survivor dokunulmazlık oyununu ödülü ne?

Yarı finalde Osmancan 3-2 Özgür'ü yeniyor.

FİNAL : -

Dokunulmazlığı Kazanan İsim : -

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim dokunulmazlığın sahibi olacak ve kendini koruma altına alacak. Bugünkü ödül Nescafe Xpress oldu. Kazanan istediği 2 arkadaşını yanına alıp ödülden faydalanabilecek. Ayrıca kazanan kişi ve seçtiği 2 kişi villada sandviç ve pasta yiyecek.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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