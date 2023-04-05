Survivor son bölüm ne oldu? Survivor dün akşam dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölüm merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm ne oldu? Survivor dün akşam kim kazandı? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Survivor'da geçtiğimiz akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun ardından hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, Survivor dün akşam hangi takım kazandı? Survivor son bölüm ne oldu? İşte, Survivor 59.bölüm İZLE!

SURVİVOR DÜN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Oynanan dokunulmazlık oyununun ardından ilk eleme adayı Murat Eken olurken ikinci aday Aziz oldu. Üçüncü eleme adayı ise Barış seçilmişken dördüncü eleme adayı Alper seçildi. SMS oylamasının ardından dört isimden bir tanesi Survivor hayallerine veda edecek.