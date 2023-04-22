Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Geçtiğimiz akşam yapılan oylama sonrasında hangi yarışmacının elendiği merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm kim elendi? Survivor hangi yarışmacı elendi? Survivor en son kim elendi? İşte detaylar...

SURVİVOR ELENEN İSİM! TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bugün ödül oyunu gerçekleşti. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği ödül oyununun kazananı ünlüler takımı oldu. Survivor'dan elenen isim merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm kim elendi? Survivor hangi yarışmacı elendi? Survivor en son kim elendi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR SON BÖLÜM KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta eleme potasında Cansu, Halil, Aziz, Ertuğ, Asena ve Murat Eken yer almıştır. Dokunulmazlık oyununun ardından yapılan oylama sonrasında Survivor'dan elenen isim belli olmuştur. SMS oylamasının ardından dört isimden bir tanesi Survivor hayallerine veda edecek. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Murat Eken olmuştur.