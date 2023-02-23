Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan konseyin ardından hangi yarışmacının elendiği merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm kim elendi? Survivor hangi yarışmacı elendi? Survivor dün kim elendi? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Survivor'da geçtiğimiz akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Konseyin ardından hangi yarışmacının eleme adayı olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm kim elendi? Survivor hangi yarışmacı elendi? Survivor dün kim elendi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR YARIŞMACILARI DEPREMİ ÖĞRENDİLER!

İki haftalık aranın ardından dün akşam yeni bölümü ekrana gelen yarışmanın sonunda yarışmacıların depremi öğrendiği anlar yayınlandı. Uzun hali bu akşam yayınlanması planlanan Survivor'da ada konseyinde bir araya gelen yarışmacılar, depremi öğrenince gözyaşlarına boğuluyor. Yaşanan deprem felaketinden bahseden Acun Ilıcalı, "Zor bir dönemi yaşıyoruz" diyor.

SURVİVOR SON BÖLÜM KİM ELENDİ?

Survivor'da gerçekleşen konsey sonrasında eleme adayları merak konusu oldu. Survivor'da bu haftanın eleme adayları Elanur, Barış Telli, Fatih, Tunga ve Batuhan olmuştur.