Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konseyin ardından hangi yarışmacının elendiği merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm kim elendi? Survivor hangi yarışmacı elendi? Survivor dün kim elendi? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlana Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da geçtiğimiz akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Konseyin ardından hangi yarışmacının eleme adayı olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm kim elendi? Survivor hangi yarışmacı elendi? Survivor dün kim elendi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı: Zeynep Alkan, Ümit Erdim, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Murat Eken, Berdan Mardini, Barış Telli.

Gönüllüler Takımı: Aziz Ozan Dilber, Gizem Avcı, Osman Can, Aleyna Elibol, Asena Demirbağ, Özgür Tetik, Tunga Sayan, Kardelen Kalender, Walison Fonseca.

SURVIVOR SON BÖLÜM KİM ELENDİ?

Acun IIlıcalı, 29 Ocak günü ada konseyinde çarpıcı bir açıklamada bulunarak Yusuf Güney'in yarışmaya devam edemeyeceğini açıkladı. Ilıcalı, ''Kırmızı takım için bugün itibariyle bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Bu sene daha önce de dediğim gibi akıl oyunları ile yarışmacıların mental, psikolojik ve akıllarını kullandığı sezon. Yusuf Güney de sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek.'' sözlerini kullandı.