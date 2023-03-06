Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dün akşam yayınlanan bölümde eleme gecesi gerçekleşti. Konseyde kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm kim elendi? Survivor en son hangi yarışmacı elendi? Survivor'a kim veda etti? İşte detaylar...

SURVİVOR ELENEN İSİM! TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da dün akşam eleme gerçekleşti. Konsey sonrasında hangi yarışmacının elendiği araştırılıyor. Survivor'dan elenen isim merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm kim elendi? Survivor en son hangi yarışmacı elendi? Survivor'a kim veda etti? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Survivor'da geçtiğimiz haftanın ilk gününde oynanan dokunulmazlık oyununun kazananı gönüllüler takımı olmuştur. Ünlüler takımı arasında yapılan oylama sonrasında Çağla Taşdelen eleme adayı olmuştur. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:

Aziz

Fatih

Elanur

Çağla

Asena

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da geçtiğimiz hafta eleme adayları Aziz, Fatih, Elanur, Çağla ve Asena olmuştur. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Çağla olmuştur.