Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dokunulmazlık oyununun ardından hangi yarışmacının elendiği merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm kim elendi? Survivor elenen isim kim? 23 Ocak Survivor hangi yarışmacı elendi? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlana Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da geçtiğimiz akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun ardından hangi yarışmacının eleme adayı olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm kim elendi? Survivor elenen isim kim? 23 Ocak Survivor hangi yarışmacı elendi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR SON BÖLÜM KİM ELENDİ?

Survivor'da gönüllerin dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler arasında oylama gerçekleşti. Oylama sonucunda ilk aday Yusuf oldu. Performans birincisi Zeynep'in oyuyla ikinci aday Ertuğ olmuştur. Oylama sonucu sırasıyla şu şekildedir: