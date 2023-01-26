Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konseyin ardından hangi yarışmacının elendiği merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm kim elendi? 26 Ocak Survivor elenen isim kim? Survivor hangi yarışmacı elendi? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlana Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da geçtiğimiz akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Konseyin ardından hangi yarışmacının eleme adayı olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm kim elendi? 26 Ocak Survivor elenen isim kim? Survivor hangi yarışmacı elendi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor'da gönüllerin dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler arasında yapılan oylama sonucunda ilk aday Yusuf olmuştu. İkinci ve üçüncü dokunulmazlık oyunlarının gönüllüler takımının kazanmasının ardından ikinci gidecek isim Aziz olurken bu akşam yapılan oylama sonucunda üçüncü isim ise Aleyna oldu. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:

Yusuf Güney

Aziz

Aleyna

Chaby

SURVİVOR SON BÖLÜM KİM ELENDİ?

Survivor yarışmasına kimin veda ettiği araştırılıyor. Survivor'a veda eden yarışmacı Aleyna Elibol olmuştur.