Survivor son bölüm İZLE! Survivor son bölüm ne oldu? 24 Nisan Survivor İZLE!

Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Survivor'da en son hangi yarışmacının elendiği merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm ne oldu? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlana Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dokunulmazlık oyununun ardından takımlar arasında konsey gerçekleşti. Yapılan oylama sonrasında kimin eleme adayı olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm ne oldu? Survivor en son kim elendi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR SON BÖLÜM KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta eleme potasında Cansu, Halil, Aziz, Ertuğ, Asena ve Murat Eken yer almıştır. Dokunulmazlık oyununun ardından yapılan oylama sonrasında Survivor'dan elenen isim belli olmuştur. SMS oylamasının ardından dört isimden bir tanesi Survivor hayallerine veda edecek. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Murat Eken olmuştur.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından eleme gerçekleşti. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:

1. eleme adayı: Cansu

2. eleme adayı: Asena