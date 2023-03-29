Survivor son bölüm İZLE! Survivor son bölüm ne oldu? Survivor 52.bölüm İZLE!

Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan bölüm merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm ne oldu? Survivor dün akşam kim kazandı? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Survivor'da geçtiğimiz akşam iletişim oyunu gerçekleşti. Ödül oyununun ardından hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, Survivor dün akşam hangi takım kazandı? Survivor son bölüm ne oldu? İşte, Survivor 52.bölüm İZLE!

SURVİVOR GEÇTİĞİMİZ HAFTA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler takımında eleme gerçekleşecek. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:

1. eleme adayı: Murat

2. eleme adayı: Aziz

3.eleme adayı: Asena

4.eleme adayı: Elanur

5.eleme adayı: Barış

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da geçtiğimiz akşam hangi yarışmacının elendiği araştırılıyor. Yapılan konsey sonrasında elenen isim Elanur Pat olmuştur.