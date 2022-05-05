Survivor son bölüm izle! Survivor 96. bölüm canlı izleme linki! Survivor son bölüm neler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor dizisi son bölümde neler oldu herkes tarafından merak ediliyor. Haftanın yedi günü TV8'de yayınlanan Survivor 96. bölüm canlı izleme linki! Survivor son bölüm neler oldu herkes tarafından merak ediliyor. Survivor canlı izle! Survivor 96. bölüm canlı izleme linki! Survivor son bölüm neler oldu? Survivor tek parça full izle! Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

2022 Survivor bu akşam kim elendi ve Survivor'da kimin adaya veda ettiği merak konusu oldu. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı belli olacak.

SURVİVOR CANLI İZLEME LİNKİ!

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE! (LİNK)

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! (LİNK)

SURVİVOR SON BÖLÜM NELER OLDU?

Dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Hem kadınlarda hem de erkeklerde Ünlüler kazandı. Buna göre Gönüllüler ada konseyinde bir kişiyi Sürgün adasına gönderecek.

SURVİVOR CANLI BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem