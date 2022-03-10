Survivor son bölüm izle! Survivor 43. bölüm full HD izleme linki! Survivor son bölüm neler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor dizisi son bölümde neler oldu herkes tarafından merak ediliyor. Her Çarşamba TV8'de yayınlanan Survivor 43. bölüm full HD izleme linki! Survivor son bölüm neler oldu herkes tarafından merak ediliyor. Survivor full HD bölüm izle! Survivor 43. bölüm full HD izleme linki! Survivor son bölüm neler oldu? Survivor tek parça full izle! Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu hafta kim elendi merak konusu oldu. Survivor dokunulmaz oyunu kaybeden Gönüllüler takımında birinci aday Yasin oldu. Ünlüler takımında ikinci aday Birsen üçüncü aday Mert ve son aday Barış oldu. Survivor All Star'da 9 Mart elenen isim belli oldu. Survivor'da yapılan oylama sonucunda elenen isim Ünlüler takımından oldu.

SURVİVOR CANLI İZLEME LİNKİ!

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı:

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Aycan Yanaç

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Furkan Kızılay

Elif Yıldırım Gören

Sercan Yıldırım

Mert Öcal

Birsen Bekgöz

Parviz Abdullayev

Ayşıl Özaslan

SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE! (LİNK)

Gönüllüler Takımı:

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Berna Keklikler

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Yunus Emre Özden

Gizem Kerimoğlu

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! (LİNK)

SURVİVOR SON BÖLÜM NELER OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması bu hafta kim elendi merak konusu oldu. Survivor dokunulmaz oyunu kaybeden Gönüllüler takımında birinci aday Yasin oldu. Ünlüler takımında ikinci aday Birsen üçüncü aday Mert ve son aday Barış oldu. Survivor All Star'da 9 Mart elenen isim belli oldu. Survivor'da yapılan oylama sonucunda elenen isim Ünlüler takımından oldu.Survivor dokunulmaz oyunu kaybeden Gönüllüler takımında birinci aday Yasin oldu. Ünlüler takımında ikinci aday Birsen üçüncü aday Mert ve son aday Barış oldu. Survivor'da yapılan oylama sonucu aralarından en az oyla bir kişi bu hafta adaya veda eden isim olacak. 2022 Survivor'da elenen isim Ünlüler takımından Birsen oldu.

SURVİVOR FULL HD BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SURVİVOR SON BÖLÜM YAŞANANLAR

Haberler.com - Gündem