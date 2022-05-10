Survivor son bölüm izle! Survivor 101. bölüm canlı izleme linki! Survivor son bölüm neler oldu?
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2022 Survivor bu akşam kim elendi ve Survivor'da kimin adaya veda ettiği merak konusu oldu. Survivor dokunulmaz oyunu kaybeden Ünlüler takımında birinci aday Sercan oldu. Ünlüler takımında ikinci aday Mert üçüncü aday Evrim ve son aday Barış oldu. Survivor'da yapılan oylama sonucu aralarından en az oyla bir kişi bu hafta adaya veda eden isim olacak. 2022 Survivor'da elenen isim Ünlüler takımından Sercan oldu.
Ünlüler Takımı:
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Aycan Yanaç
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Furkan Kızılay
Elif Yıldırım Gören
Sercan Yıldırım
Mert Öcal
Birsen Bekgöz
Parviz Abdullayev
Ayşıl Özaslan
SURVİVOR SON BÖLÜM İZLE! (LİNK)
Gönüllüler Takımı:
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Berna Keklikler
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Yunus Emre Özden
Gizem Kerimoğlu
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! (LİNK)
Dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Hem kadınlarda hem de erkeklerde Ünlüler kazandı. Buna göre Gönüllüler ada konseyinde bir kişiyi Sürgün adasına gönderecek.
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