Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Survivor'un yeni bölümünün başlamasıyla önceki akşam eleme potasına hangi yarışmacının girdiği merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm eleme adayı kim oldu? Survivor elenen isim belli oldu mu? Survivor eleme potasında kim var? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlana Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlülerden ve gönüllülerden hangi isimlerin eleme adayı olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm eleme adayı kim oldu? Survivor elenen isim belli oldu mu? Survivor eleme potasında kim var? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun kazananı gönüllüler takımı olmuştur. Gönüllüler takımının dokunulmazlığı kazanmasının ardından ünlüler takımında konseyde eleme gecesi gerçekleşmiştir.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da haftanın ilk gününde oynanan dokunulmazlık oyununun kazananı gönüllüler takımı olmuştur. Ünlüler takımı arasında yapılan oylama sonrasında Çağla Taşdelen eleme adayı olmuştur. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir: