Survivor SMS ücreti 2022 ne kadar? TV8'in ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor'da heyecan dorukta. Her hafta 4 eleme adayı arasından bir yarışmacı yapılan SMS oylaması sonucu adaya veda ediyor. Destekledikleri yarışmacılara oy vermek isteyen Survivor izleyicileri oylama öncesi Survivor SMS ücreti 2022: Survivor SMS ücreti ne kadar? Survivor SMS ücretli mi sorularını araştırıyor. İşte Survivor SMS ücreti...

SURVİVOR SMS ÜCRETİ 2022

Her hafta 4 eleme adayı arasından bir yarışmacı yapılan SMS oylaması sonucu adaya veda ediyor. Desteklemek istediğin yarışmacının adını yazıp 1890'a göndererek oy kullanabilirsiniz. Survivor SMS ücreti 3.9 TL'dir.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

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