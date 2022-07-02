Survivor SMS sıralaması 2022! Hangi isim yüzde kaç oy aldı? Survivor All Star'da kim ne kadar oy aldı, oy oranı kaç? (Toplu SMS sonuçları)

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star, 30 Haziran Perşembe akşamı final yaptı. Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı'nın elemeye kaldığı finalde en fazla SMS'i alan Nisa, şampiyon oldu. Bunun ardından izleyiciler toplu SMS sıralamasını merak etti. Acun Ilıcalı İnstagram hesabından toplu SMS listesini paylaştı. Peki, Survivor SMS sıralaması 2022! Hangi isim yüzde kaç oy aldı? Survivor All Star'da kim ne kadar oy aldı, oy oranı kaç? Nisa yüzde kaç oy aldı? Adem yüzde kaç oy aldı? Batuhan yüzde kaç oy aldı? Ayşe yüzde kaç oy aldı? İşte detaylar...

SURVİVOR 2022 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu.

SURVİVOR BATUHAN'IN ANNESİ NE DEDİ? ACUN ILICALI NE DEDİ?

Survivor All Star'ı üçüncü olarak tamamlayan Batuhan Karacakaya'nın annesinin "Oğlumun hakkı yendi" diyerek tepki göstermesi akıllara şaibe iddiasını getirdi. "Emeğimizi töhmet altında bırakmasına izin vermem" diyen Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star'ın SMS sıralamasını yayınladı. Sıralamada Nisa'nın rakiplerine fark attığı görüldü.

Yarışmayı üçüncü olarak tamamlayan Batuhan Karacakaya'nın annesi sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak oğlunun hakkının yenildiğini söyledi. Acun Ilıcalı da Survivor Ekstra'da yaptığı açıklamada Nisa'nın Batuhan'dan 3 kaf fazla SMS aldığını söyledi. Twitter hesabından paylaşım yapan Gülhayat Karacakaya, "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. On gündür her yere yazdım, çırpındım. Oğlumun yine hakkı yenecek dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki, duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri. Hayatımın sonuna kadar canım çok yanacak" dedi.

Survivor Ekstra'da Gülhayat Karacakaya'nın sözlerine cevap veren Acun Ilıcalı, "Emeğimizi töhmet altında bırakmasına izin vermem. Daha önce böyle saçma iddialar eden bir kadını da dava ettim çatır çatır da kazandım. Namusumuza dil uzatanı affetmem. Bu kadar kişinin emeğini dil uzatılmasına izin vermem" ifadelerini kullandı.

SURVİVOR 2022 ALL STAR TOPLU SMS SIRALAMASI

Bu açıklamayla yetinmeyen Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star'ın merakla beklenen SMS sıralamasını paylaştı. Sıralamaya göre, Nisa Bölükbaşı'nın en yakın rakibinin iki katı oy aldığı görüldü.

Survivor SMS sıralaması

İşte Survivor All Star'ın SMS sıralaması:

Final

Nisa : %59

Adem : %41

Yarı Final

Nisa : %51

Adem : %26

Batuhan : %23

Çeyrek Final

Nisa : %79

Ayşe : %21

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