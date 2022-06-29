Survivor SMS numarası kaç 2022? Survivor'da SMS atma numarası kaçtır? NİSA - AYŞE - ADEM - BATUHAN SMS numaraları kaç? - Haberler

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Survivor SMS numarası kaç 2022? Survivor'da SMS atma numarası kaçtır? NİSA - AYŞE - ADEM - BATUHAN SMS numaraları kaç?

Haberler.com - Gündem
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Survivor SMS numarası kaç 2022? Survivor'da SMS atma numarası kaçtır? NİSA - AYŞE - ADEM - BATUHAN SMS numaraları kaç?

Survivor'da finalistlere SMS atmak isteyenler Survivor SMS atma numarası kaç ve Survivor'a nasıl SMS atılır gibi konuları araştırdı. Peki, Survivor SMS numarası kaç 2022? Survivor'da SMS atma numarası kaçtır? NİSA - AYŞE - ADEM - BATUHAN SMS numaraları kaç? İşte, detaylar…

Uzun bir maraton sonrası final aşamasına gelen Survivor'da izleyiciler destekledikleri yarışmacıya SMS atmak istiyor. Bunun için Survivor SMS atma numarası kaç? Survivor'a nasıl SMS atılır gibi konuları araştırıyor.

Survivor 2022 yarışmacılarına oy vermek için yarışmacının adını yazıp 1890'a göndererek oy kullanabilirsiniz.

  • Nisa'ya oy kullanmak için : NİSA yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.
  • Ayşe'ye oy kullanmak için : AYŞE yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Survivor SMS numarası kaç 2022? Survivor'da SMS atma numarası kaçtır? NİSA - AYŞE - ADEM - BATUHAN SMS numaraları kaç?

Adem ve Batuhan için de oylama başladı.

  • Nisa'ya oy kullanmak için : NİSA yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.
  • Batuhan'a oy kullanmak için : BATUHAN yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.
  • Adem'e oy kullanmak için : ADEM yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Survivor SMS numarası kaç 2022? Survivor'da SMS atma numarası kaçtır? NİSA - AYŞE - ADEM - BATUHAN SMS numaraları kaç?

Adada kalmasını istediğiniz Survivor yarışmacısı için gönderilen SMS ücretleri de araştırılıyor. SMS ücreti 3.9 TL olarak biliniyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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