Survivor SMS numarası kaç 2022? Survivor'da SMS atma numarası kaçtır? NİSA - AYŞE - ADEM - BATUHAN SMS numaraları kaç?

Uzun bir maraton sonrası final aşamasına gelen Survivor'da izleyiciler destekledikleri yarışmacıya SMS atmak istiyor. Bunun için Survivor SMS atma numarası kaç? Survivor'a nasıl SMS atılır gibi konuları araştırıyor.

SURVİVOR SMS ATMA NUMARASI KAÇ? NASIL SMS ATILIR?

Survivor 2022 yarışmacılarına oy vermek için yarışmacının adını yazıp 1890'a göndererek oy kullanabilirsiniz.

Nisa'ya oy kullanmak için : NİSA yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

NİSA yazıp 1890'a gönderebilirsiniz. Ayşe'ye oy kullanmak için : AYŞE yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

Adem ve Batuhan için de oylama başladı.

BÜYÜK FİNAL İÇİN SMS OYLAMASI NUMARALARI

Nisa'ya oy kullanmak için : NİSA yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

NİSA yazıp 1890'a gönderebilirsiniz. Batuhan'a oy kullanmak için : BATUHAN yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

BATUHAN yazıp 1890'a gönderebilirsiniz. Adem'e oy kullanmak için : ADEM yazıp 1890'a gönderebilirsiniz.

SURVİVOR SMS ÜCRETİ KAÇ TL?

Adada kalmasını istediğiniz Survivor yarışmacısı için gönderilen SMS ücretleri de araştırılıyor. SMS ücreti 3.9 TL olarak biliniyor.