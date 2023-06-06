Survivor SMS ile oy nasıl kullanılır 2023? Survivor'da SMS numaraları kaçtır? Survivor'da kim için nasıl oy atılıyor?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün büyük final öncesi SMS oylaması başladı. Bu oylama finallere kadar geçerli olacak. Peki, Survivor SMS ile oy nasıl kullanılır 2023? Survivor'da SMS numaraları kaçtır? Survivor'da kim için nasıl oy atılıyor? İşte detaylar...