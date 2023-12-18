Survivor All Star 2024 kadroları merak edilirken Survivor All Star 2024 Mavi takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vurdu. Peki, Survivor Sercan kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Sercan kaç yaşında, evli mi?

Survivor 2024 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadron merak ediliyor. Survivor Sercan de izleyicilerin en çok merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, Survivor Sercan kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Sercan kaç yaşında, evli mi?

SURVİVOR SERCAN KİMDİR?

Sercan Yıldırım forvet mevkiinde oynamış Türk eski millî futbolcudur.

Sercan Yıldırım, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 Nisan 1990 günü dünyaya geldi. Futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor'un 9 numaralı formasını 18 yaşında giydi.

Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer alan Sercan Yıldırım, o sezonun en iyi performans gösteren yarışmacılardan biri olarak yarışmayı 6. sırada bitirmişti. Yıldırım, 2022 yılında da Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmişti.