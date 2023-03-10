Survivor'da bugün takımlar dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Dokunulmazlık oyununun ardından yarışmacılardan Senem merak konusu oldu. Peki, Survivor Senem neden elendi, ne yaptı? Senem Survivor'dan neden ayrıldı? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununun ardından Senem merak konusu oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım araştırılıyor. Peki, Survivor Senem neden elendi, ne yaptı? Senem Survivor'dan neden ayrıldı?Detaylar haberimizde...

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da geçen hafta eleme adayları Barış, Murat, Buse ve Aysu olmuştur. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Aysu Keskin olmuştur.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu. Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği dokunulmazlık oyununda 8-1 Ünlüler takımının galibiyetiyle tamamlanmıştır.

SURVİVOR SENEM NEDEN ELENDİ?

Survivor'da bu akşam Acun Ilıcalı yarışmacılara konseyin gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Ilıcalı, Gönüllüler takımından Asena ve Merve'nin tartışmasından dolayı Senem'in yarışmadan ayrıldığını açıklamıştır. Gönüllüler takımında bir kişinin ayrılması sebebiyle bu hafta eleme olmayacaktır. Asena ve Merve'nin yarışmadaki akıbeti gelecek bölümde belli olacaktır.