TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen Survivor'un yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor yarışmacılarından Senem hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Senem kimdir? Survivor Senem ne iş yapıyor? Survivor Senem kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Buse Plan İnstagram hesabı! TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon oyunlarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacıları araştırılıyor. Gönüller takımında yer alan Senem hayatı merak konusu oldu. Senem Genç hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Senem kimdir? Survivor Senem ne iş yapıyor? Survivor Senem kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR SENEM KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Senem Genç oldu. Senem Genç 19 Ocak 2023 Perşembe günü oynanan oyunda Survivor 2023 yedeklerden Gönüllüler takımına katıldı. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Senem Genç'in İnstagram'da 7329 takipçisi vardır. İnstagram adresi "gencsenem" şeklindedir.