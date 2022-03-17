Survivor Semih Öztürk yok mu, neden yok, ayrıldı mı? Semih Öztürk Survivor Ekstra'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı, açıklama yaptı mı? Geri dönecek mi?

Bugün Survivor Ekstra programında Semih Öztürk'ün yer almaması merak konusu oldu. Peki Semih Öztürk neden yok, rahatsızlandı mı, hastalandı mı? Survivor Ekstra Semih Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Semih Öztürk niye yok? Survivor Ekstra Semih Öztürk programda niye yok? Survivor Ekstra Semih Öztürk yok mu, neden yok? Semih Öztürk Survivor Ekstra programından ayrıldı mı, programda niye yok? Yorumcu Semih Öztürk nerede? Survivor Semih Öztürk yok mu, neden yok, ayrıldı mı? Semih Öztürk Survivor Ekstra'dan ayrıldı mı, neden ayrıldı, açıklama yaptı mı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR EKSTRA SEMİH ÖZTÜRK NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Survivor'dan hemen sonra ekranlara gelen Survivor Ekstra'da yorumcu olarak bulunan Semih Öztürk dün ve ötekisi gün programda yoktu. Bunun ardından Survivor Ekstra neden yok, nerede, ne zaman dönecek? merak edilmişti. Semih Öztürk programda neden yok konu hakkında açıklama geldi.

Semih Öztürk'ün, eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımı sebebiyle kovulduğu iddiası konuşulurken, Furkan Dede merakla beklenen sorunun yanıtını açıkladı. Semih Öztürk, Survivor Ekstra'da olmayacak.

Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un Twitter'da yaptığı "Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim" paylaşımından Acun Ilıcalı'nın hayatını kaybeden sağ kolu Alpay Kazan'ı hedef aldığı ileri sürüldü. Öztürk'ün programa çıkmaması da Matur'un paylaşımından dolayı olduğu ileri sürülmüştü.

PAYLAŞIM ACUN ILICALI'YI KIZDIRDI

Semih Öztürk'ün karısının Alpay Kazan paylaşımının Acun Ilıcalı'yı kızdırdığı iddiası vardı. Semih Öztürk'ün bu paylaşım sonrası kovulduğu konuşulurken haberi Furkan Dede verdi.

"SEMİH ÖZTÜRK BU SEZONDA BİZİMLE BİRLİKTE OLMAYACAK"

Furkan Dede açıklamasında "Bugün netleştiği için söylüyorum ; Semih Öztürk bazı yaşanan özel sebeplerden ötürü bu sezon bizimle birlikte olamayacak" dedi.

SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Semih Öztürk, 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı "Ütopya" adlı yarışmada yarıştı. Ütopya'da ikinci olan ve sosyal medyada binlerce hayranı bulunan Semih Öztürk, Marmara Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. Survivor 2016 sezonunda yarışan Semih Öztürk, yarışmadan sonra Survivor Panorama yorumculuğunu üstlenmeye başladı. Semih Öztürk şu sıralar Survivor Ekstra programında sunuculuk yapmaktadır.

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