Survivor Sema'ya ne oldu? Survivor Sema SAĞLIK DURUMU nasıl? Sema neden yok?

Survivor Sema'ya ne oldu merak ediliyor.TV8'de yayınlanan Survivor All Star yarışması her gün keyifle izleniyor. Survivor Sema son oynanan ödül oyununda ciddi bir sakatlık geçirdi. Bu sebeple, Survivor Sema neden yok ve Sema nerede soruları gündeme geliyor. Survivor Sema neden yok? Survivor Sema nerede? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR SEMA'YA NE OLDU?

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı olan Survivor All Star, yayınlandığı her yeni bölüm ile gündeme geliyor. Son oynanan dokunulmazlık oyununda sakatlanan Sema, son durumu ne merak ediliyor.

SURVİVOR SEMA NEREDE?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında, oyun esnasında sakatlanan Semaya ne oldu merak ediliyor. Survivor Sema nerede soruları gündeme geliyor. Açıklanan son bilgiye göre Survivor Sema şuan için gözetim altında tutuluyor.

SURVİVOR SEMA AYDEMİR KİMDİR?

2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir,Aydemir'in ( Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte) koştuğu 4x400 metre yarışının ikinci eleme serisinde 3:34.71lik dereceyle son sırada kalarak finali göremedi. 2012 Helsinki Avrupa Şampiyonası'na katılmıştır ve 400 m engelli ve 4x400 m bayrak yarışında takım arkadaşları (Meliz Redif ,Özge Gürler ve Pınar Saka) ile yarışmıştır.

400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn'lik derecesiyle elde etmiştir.

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanmıştır. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunmaktadır. 21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor ve 2018 Survivor'da ünlüler kadrosunda yer almıştır. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmektedir.

SEMA AYDEMİR AİLESİ

Sema Aydemir, 4 kız kardeşe sahiptir; bir ablası, bir küçük kardeşi, bir ikizi vardır, ikizi Seda Ocak ile birlikte Survivor 2022: All Star yarışmasına katılmıştır. Aydemir, 2017 yılında milli çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile boşanmışlardır. Bu evlilikten Ali Aydemir Apak adında bir oğlu vardır.

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