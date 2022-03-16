TV8'de yayınlanan Survivor All Star yarışması her gün keyifle izleniyor. Survivor Sema son oynanan ödül oyununda ciddi bir sakatlık geçirdi. Bu sebeple, Survivor Sema neden yok ve Sema nerede soruları gündeme geliyor. Survivor Sema neden yok? Survivor Sema nerede? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR SEMA NEDEN YOK?

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı olan Survivor All Star, yayınlandığı her yeni bölüm ile gündeme geliyor. Son oynanan dokunulmazlık oyununda sakatlanan Sema, son durumu ne merak ediliyor.

SURVİVOR SEMA NEREDE?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında, oyun esnasında sakatlanan Semaya ne oldu merak ediliyor. Survivor Sema nerede soruları gündeme geliyor. Açıklanan son bilgiye göre Survivor Sema şuan için gözetim altında tutuluyor.

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