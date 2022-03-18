Survivor sema elendi mi 2022? Survivor Sema'ya ne oldu? Survivor Sema nerede?

Dokunumazlık için parkura çıkan Ünlüler takımından Sema yarış sırasında sert bir şekilde düştü. Takım arkadaşının nefes almakta zorluk çektiğini fark eden ve yardıma giden Bora, çamur zeminin de etkisi ile Sema'nın üzerine düşmüştü. Peki, Survivor sema elendi mi 2022? Survivor Sema'ya ne oldu?

SURVİVOR SEMA ELENDİ Mİ?

Survivor Sema hakkında açıklama yapıldığında sayfamızda yayınlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

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