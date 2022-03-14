Survivor Sema ve Seda kardeş mi? Survivor Sema ve Seda ikiz mi? Survivor Sema kimdir? Survivor Seda kimdir?

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SURVİVOR SEDA VE SEMA KARDEŞ Mİ, İKİZ Mİ?

Survivor 2022 yarışmasında yer alan Seda Aydemir ve Sema Aydemir ikiz kardeştirler. Seda ve Sema ikizdirler fakat tek yumurta ikizi mi yoksa çift yumurta ikizi mi net bilgi yer almıyor.

SURVİVOR SEDA AYDEMİR KİMDİR?

Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirmiştir.. Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı. Yarışmaya daha önce katılan Sema Aydemir'in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, Survivor'a katılması ile ilgili olarak ise şu sözleri paylaştı, "Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."

SURVİVOR SEMA AYDEMİR KİMDİR?

Aydemir, 17 Ağustos 1985'te Bursa'da dünyaya geldi. Survivor 2018 yarışmacısıdır vegeçmiş yıllarda heptatlon branşında gösterdiği performans ile biliniyor. Sema Aydemir Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışmmıştır. 400 mt engelli branşında en iyi derecesini 56.62sn'lik derecesiyle 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta elde etmiştir.

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2005 yılında evlenip 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor. 21 Ocak 2017'de Survivor'ın ünlüler kadrosunda yer aldı.

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