Survivor 2024 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadron merak ediliyor. Survivor Seda de izleyicilerin en çok merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, Survivor Seda kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda kaç yaşında, evli mi?

Survivor All Star 2024 kadroları merak edilirken Survivor All Star 2024 Mavi takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vurdu. Peki, Survivor Seda kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda kaç yaşında, evli mi?

SURVİVOR SEDA KİMDİR?

Doğum yılı: 17 Ağustos 1985

Yaşı: 37

Nereli: Bursa

Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirmiştir.. Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı. Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı. Yarışmaya daha önce katılan Sema Aydemir'in ikiz kardeşi olan Seda Ocak, Survivor'a katılması ile ilgili olarak ise şu sözleri paylaştı, "Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."

Seda Aydemir, Survivor All Star 2022 sezonunda gönüllüler takımında yer aldı.