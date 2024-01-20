Survivor 2024 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadron merak ediliyor. Survivor Seda de izleyicilerin en çok merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, Survivor Seda evli mi? Survivor Seda kimle evli, eşi kim? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda evli mi, bekar mı?

SURVİVOR SEDA EVLİ Mİ?

2003 yılında Yasin Ocak ile evlenen Seda Ocak'ın bu birliktelikten iki çocuğu bulunmaktadır. Buna göre Survivor Seda Yasin Ocak ile evlidir. 17 Ağustos 1985 tarihinde doğan Seda Ocak, Bursa Kız Lisesi'ni tamamladıktan sonra anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimi eğitimlerini tamamlamıştır. Rumeli Üniversitesi'nde spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, 10 yaşında atlet olarak başladığı spor kariyerinde milli takımda Balkan Şampiyonu olmuş ancak daha sonra spora veda etmiştir. Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaparak kendini geliştiren Seda Ocak, zorlu parkur mücadelelerinde gözünün kara olmasının avantaj sağlayacağını ve hırsına güvendiğini ifade etmiştir. Evli ve 2 çocuk annesi olan Seda Ocak, Survivor deneyimiyle izleyicilerin dikkatini çekmiş ve gönüllüler takımında gösterdiği performansla hatırlanmıştır.