TV8'in sevilen yarışması Survivor yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kitliyor. Yarışmalarda Seçkin Piriler'i göremeyen izleyiciler, "Seçkin Piriler elendi mi?" sorusunu araştırıyor. Peki, Survivor Seçkin Piriler neden yok? Seçkin Piriler elendi mi, neden elendi? Seçkin Piriler Survivor'a neden veda etti? İşte detaylar...

Survivor 2023'te ünlüler takımındaki yaprak dökümü devam ediyor. Survivor 2023'te geçtiğimiz salı günü konseyde yapılan oylamada Ümit Erdim'in veda etmesinin ardından iki isim daha yarışmadan ayrıldı. Seçkin Piriler'i yarışmada göremeyen izleyiciler, Seçkin neden yok? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Survivor Seçkin Piriler neden yok? Seçkin Piriler elendi mi, neden elendi? Seçkin Piriler Survivor'a neden veda etti? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR SEÇKİN PİRİLER ELENDİ Mİ?

Seçkin Piriler ise Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı. Piriler, ada şartlarının kendisini çok zorladığını ve devam etmek istemediğini açıkladı. Bunun üzerine Piriler eleme gecesinde oy kullanamadı ve kendisine de oy atılamadı.