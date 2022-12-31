Survivor ünlüler kadrosunun yer aldığı ilk fragman yayınlandı. 2023 Survivor'da yer alan ünlüler merak konusu oldu. Bu yıl Survivor'da ünlüler takımında yer alan Seçkin Piriler'in hayatı araştırılıyor. Survivor 2023 kadrosunda yer alacak Seçkin Piriler merak edilen isimler arasında yer alıyor.Peki, Survivor Seçkin Piriler kimdir? Seçkin Piriler kaç yaşında, nereli? Seçkin Piriler İnstagram hesabı! Seçkin Piriler eşi kim? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR SEÇKİN PİRİLER KİMDİR?

1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci seçildi. Yarışmanın ardından mankenlik ve modelliğe başladı. Beymen, Marks&Spencer, Vakko, Dice Kayek, Dona Karan gibi markaların defilelerinde yer aldı. Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Hababam Sınıfı Askerde ve Çılgın Dershane gibi Türk filmlerinde yardımcı rol aldı. 2003 yılında "Kırmızı Pabuçlar" adlı bir albüm çıkardı. Number One Tv'de müzik programı ile Cinecinema isminde bir sinema programı sundu. Okan Bayülgen ile birlikte Turkcell Hazır Kart reklamında rol aldı. Kenan Doğulu'nun "Kime Ne" müzik klibinde oynadı. İstanbul Moda Akademisi'nde eğitim gördükten sonra koleksiyon tasarımları hazırlamaya başladı. Piriler, televizyon çalışmalarına halen devam etmektedir.

24 Mart 2010 tarihinde 4 senedir birlikte olduğu Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlenmiştir. Hakan ve Volkan adında iki oğlu vardır. 11 Mart 2016 tarihinde Kaan Tangöze ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.