Survivor 2023'ün merakla beklenen yeni bölümü başladı. TV8 ekranlarında yayınlanacak Survivor yarışmasına veda eden isim merak konusu oldu. Peki, Survivor Seçkin elendi mi? Seçkin Piriler neden yok? Seçkin Piriler Survivor'a neden veda ediyor? İşte detaylar...

Survivor Seçkin neden yok? TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon yarışmacılarıyla dikkat çeken Survivor'da yarışan Seçkin Piriler merak konusu oldu. Seçkin Piriler neden veda etti? aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Seçkin elendi mi? Seçkin Piriler neden yok? Seçkin Piriler Survivor'a neden veda ediyor? Detaylar haberimizde....

SURVİVOR SEÇKİN PİRİLER KİMDİR?

1998 yılında katıldığı "Elite Model Look" yarışmasında Azra Akın'ın ardından ikinci seçildi. Yarışmanın ardından mankenlik ve modelliğe başladı. Beymen, Marks&Spencer, Vakko, Dice Kayek, Dona Karan gibi markaların defilelerinde yer aldı. Hababam Sınıfı Üç Buçuk, Hababam Sınıfı Askerde ve Çılgın Dershane gibi Türk filmlerinde yardımcı rol aldı. 2003 yılında "Kırmızı Pabuçlar" adlı bir albüm çıkardı. Number One Tv'de müzik programı ile Cinecinema isminde bir sinema programı sundu. Okan Bayülgen ile birlikte Turkcell Hazır Kart reklamında rol aldı. Kenan Doğulu'nun "Kime Ne" müzik klibinde oynadı. İstanbul Moda Akademisi'nde eğitim gördükten sonra koleksiyon tasarımları hazırlamaya başladı. Piriler, televizyon çalışmalarına halen devam etmektedir.

24 Mart 2010 tarihinde 4 senedir birlikte olduğu Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile evlenmiştir. Hakan ve Volkan adında iki oğlu vardır. 11 Mart 2016 tarihinde Kaan Tangöze ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.

SURVİVOR SEÇKİN NEDEN YOK, ELENDİ Mİ?

Survivor eleme gününde Acun Ilıcalı yeni gelişmeler hakkında yarışmacıları bilgilendirdi. Yarışmacılardan Seçkin Piriler, ada şartlarına ve yarışmalara ayak uyduramadığı için Survivor'a veda etmek istediğini açıkladı.