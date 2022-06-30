Survivor şampiyonluk ödülü merak ediliyor. Survivor All Star 2022'de Ocak ayında Dominik'te başlayan büyük macera İstanbul'da noktalanıyor. Ayşe, Nisa, Batuhan ve Adem arasında yapılan SMS oylamasında finale yükselen isimler Adem ve Nisa oldu. Peki, Survivor şampiyonluk ödülü 2022: Survivor şampiyonluk ödülü ne kadar? Survivor'da şampiyon olan kaç para alıyor? Survivor şampiyon ödülü haberimizde...

SURVİVOR ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Survivor'da geçen senenin şampiyonu 500 bin TL kazanmıştı. Survivor All Star 2022'deki birincilik ödülü henüz netleşmezken büyük ödül miktarının 500 bin TL ile 1 milyon TL arası olması beklenmektedir.

SURVİVOR'DA BÜYÜK FİNALE DOĞRU

Survivor All Star 2022'de Ocak ayında Dominik'te başlayan büyük macera İstanbul'da noktalanıyor. Survivor'da tüm rakiplerini geride bırakarak son 4'e kalan Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel, Dominik'ten İstanbul'a geldi. Yarışmanın merakla beklenen yarı finali, Tersane İstanbul'da yapıldı.

İLK ELENEN İSİM AYŞE OLDU

Seyircilerin ve ailelerin katılımıyla canlı yapılan yarı finalde ilk olarak Nisa ve Ayşe arasında bir SMS oylaması yapıldı. Altı aylık maratonun sonunda yarı finalde ilk elenen yarışmacı Ayşe Yüksel oldu. Yarışmayı dördüncü olarak tamamlayan Ayşe, "İnandığımız yol vardı, yine ucundan döndük. Başlarda yaptığım hatalarım oldu. Gülüşümden hiçbir zaman taviz vermedim" dedi.

SURVİVOR'DA FİNALİSTLER KİM OLDU?

Survivor'da son 3'e kalan Nisa, Adem ve Batuhan arasında yeniden SMS oylaması yapıldı. Survivor'da finale yükselen ilk yarışmacı Adem Kılıçcı oldu. Survivor'da ikinci finalistin ise Nisa Bölükbaşı seçildi. Kıyasıya mücadele eden Batuhan Karacakaya ile yarışmayı üçüncü olarak tamamlayarak hayallerine veda eden isim oldu.

ŞAMPİYON NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Survivor büyük finalinde Adem ve Nisa karşı karşıya gelecek. 2 yarışmacı canlı yayında SMS oylamasına çıkacak. Şampiyonun belirleneceği büyük final ise bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak.