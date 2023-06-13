Survivor şampiyon ödülü ne kadar 2023? Survivor 1. lik ödülü kaç TL? Survivor'da şampiyon ne ödül kazanacak, para ödülü mü, araba mı?

Survivor 2023 bugün final bölümüyle ekranlara gelecek. Finalde yer alan Özgür ve Nefise şampiyonluk için oylamaya çıkacak. En yüksek SMS oyu alan isim şampiyon olacak. İzleyiciler şampiyonluk ödülünü ne olacak merak etti. Peki, Survivor şampiyon ödülü ne kadar 2023? Survivor 1. lik ödülü kaç TL? Survivor'da şampiyon ne ödül kazanacak, para ödülü mü, araba ödülü mü var? İşte detaylar...

Aylardır kıyasıya mücadelenin yaşandığı Survivor 2023, bugün akşam İstanbul'da yapılacak olan final bölümüyle ekranlara gelecek. 2 finalist Nefise ve Özgür oldu. Nefise ve Özgür ikilisinden birisi şampiyon olacak. İzleyiciler büyük ödülü merak etti. Peki, Survivor büyük ödül ne? Survivor 1. ödülü nedir 2023? Survivor birincilik ödülü ne kadar? Survivor birincisine ne veriliyor 2023? Survivor büyük ödül ne kadar merake ediliyor. İşte, Survivor birincisi ödülü detayları!

SURVİVOR 1. ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor 2023'te birincilik ödülü henüz netleşmedi. Fakat geçen senelerde 1. lik ödülü 500 bin TL idi. Bu sene de aynı şekilde para ödülü verileceği tahmin ediliyor.

SURVİVOR'DA FİNALİSTLER KİM OLDU?

Survivor'da son 2'ye kalan isimler Özgür ve Nefise oldu. İki isim bugün final oylamasına çıkacak ve en yüksek oyu alan isim sezonun şampiyonu olacak.

ŞAMPİYON NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2023?

Survivor büyük finalinde Özgür ve Nefise karşı karşıya gelecek. Bugün SMS oylaması yapılacak ve şampiyon belli olacak. Survivor 2023'ün şampiyonu bugün yani 13 Haziran 2023 Salı günü belli olacaktır.

SURVİVOR FİNALİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor 2023 finali İstanbul'da yer alan Kuruçeşme Gösteri Merkezi'nde yapılacak.