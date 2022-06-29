Survivor şampiyon ne zaman belli olacak 2022? Survivor All Star şampiyonu bugün mü yarın mı açıklanacak?
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Survivor All Star 2022'de sona gelirken izleyiciler şampiyonun ne zaman belli olacağını merak ediyor. Bugün yarı final oylaması yapılacak. Yarın ise büyük SMS oylaması olacak. Peki, Survivor şampiyon ne zaman belli olacak 2022? Survivor All Star şampiyonu bugün mü yarın mı açıklanacak?
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor şampiyon ne zaman belli olacak 2022? Survivor All Star şampiyonu bugün mü yarın mı açıklanacak?
Survivor 2022'de Çarşamba günü yarı final ve Perşembe günü ise final olacak . Yani 29 Haziran Çarşamba günü yarı final olacak. 30 Haziran Perşembe günü ise final olacak. 1 Temmuz Cuma günü ise Masterchef'in yeni sezonu başlayacak.
- Survivor 2022 yarı final : 29 Haziran Çarşamba
- Survivor 2022 final : 30 Haziran Perşembe
Survivor şampiyonu yarın yani 30 Haziran Perşembe günü belli olacak.
Survivor 2022'de yarı final İstanbul canlı yayını bugün (29 Haziran 2022 Çarşamba günü) saat 21:00'da başlayacak.
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