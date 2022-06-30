Survivor şampiyon kim oldu 2022? Survivor All Star şampiyonu hangi isim oldu? Survivor şampiyonu belli oldu mu?
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Survivor All Star 2022 şampiyonu açıklandı mı merak ediliyor. Survivor'da bugün son 4 isim SMS oylamasına çıktı. Oylama sonucunda yarınki büyük finale çıkan iki isim belli oldu. Peki, Survivor şampiyon kim oldu 2022? Survivor All Star şampiyonu hangi isim oldu? Survivor şampiyonu belli oldu mu?
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Kim elendi, finale kim çıktı? Survivor şampiyon kim oldu 2022? Survivor All Star şampiyonu hangi isim oldu? Survivor şampiyonu belli oldu mu? Survivor şampiyon yarın mı belli olacak?
Finale çıkan isimler Nisa ve Adem oldu.
- Survivor 2022 4. sü : Ayşe
- Survivor 2022 3. sü : Batuhan
Ayşe Survivor 2022'de 4. olurken Batuhan ise 3. oldu.
İlk finalist Adem oldu.
Survivor şampiyonu 30 Haziran Perşembe günü yapılan büyük finalde belli olacak. Survivor 2022 All Star kupasının sahibi Nisa ya da Adem olacak. Bu akşam tekrar büyük SMS oylaması yapılacak ve gecenin sonunda şampiyon olan isim açıklanacak.
Survivor 2022 büyük finali 30 Haziran Perşembe saat 20:00'da başlayacak.