Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Kim elendi, finale kim çıktı? Survivor şampiyon kim oldu 2022? Survivor All Star şampiyonu hangi isim oldu? Survivor şampiyonu belli oldu mu? Survivor şampiyon yarın mı belli olacak?

SURVİVOR FİNALE KİMLER ÇIKTI?

Finale çıkan isimler Nisa ve Adem oldu.

Survivor 2022 4. sü : Ayşe

Ayşe Survivor 2022 3. sü : Batuhan

Ayşe Survivor 2022'de 4. olurken Batuhan ise 3. oldu.

2. finalist Nisa oluyor

İlk finalist Adem oldu.

SURVİVOR 2022 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor şampiyonu 30 Haziran Perşembe günü yapılan büyük finalde belli olacak. Survivor 2022 All Star kupasının sahibi Nisa ya da Adem olacak. Bu akşam tekrar büyük SMS oylaması yapılacak ve gecenin sonunda şampiyon olan isim açıklanacak.

SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Survivor 2022 büyük finali 30 Haziran Perşembe saat 20:00'da başlayacak.