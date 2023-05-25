Survivor Rodeo ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödülü ne? 25 Mayıs Perşembe 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti?
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Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ödül oyunu oynanacak. Survivor'da en son Kürşat elenmişti. Bugün ise ödül oyunu oynanıyor. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 25 Mayıs Perşembe ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor 2023 ödül oyunu ödülü nedir? Survivor 2023 ödül oyununu hangi takım aldı? Ödül oyunu skoru kaç kaç? Gönüllüler mi Ünlüler mi kazandı? Kırmızı takım mı kazandı Mavi takım mı kazandı? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün ödül oyunu oynanıyor, bireysel dokunulmazlığı Özgür kazanmıştı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 25 Mayıs Perşembe ödül oyunu ödülü nedir, kaç kaç bitti? Survivor ödül oyunu yemeği ne oldu? Yemek ödülünü kim kazandı? Survivor ödül oyunu kazananı hangi takım? 25 Mayıs Perşembe ödül yemeği nedir? Survivor bugünkü ödül oyununu hangi takım kazandı? Kırmızı mı Mavi mi? Survivor anlık gelişmeler sizlerle...
25 MAYIS SURVİVOR RODE ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? KAÇ KAÇ BİTTİ?
Survivor ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Rodeo ödül oyunu şimdi başlıyor.
Ödül oyunu birazdan başlayacak.
Rodeo ödül oyununda Mavi takım 2-1 önde.
Şimdi skor 3-1 oldu.
Mavi takım 8-4 kazanıyor.
- ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM
Kazanan takım ödülün sahibi olacak. Kazanan takım henüz belli olmadı.
Ödül oyununu Mavi takım kazandı.
SURVİVOR 25 MAYIS 2023 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?
Ödül oyununu kazanan takım kıyma ve et ürünleri kazanacak.