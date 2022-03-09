Survivor'da kim elendi? Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor All Star, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dokunulmazlık oyunu sonrası eleme konseyi yapılırken Survivor puan durumu ne? 9 Mart Çarşamba GÜNCEL Survivor puan durumu merak edildi. İşte yanıtı…

SURVİVOR PUAN DURUMU NE?

Haberler.com - Gündem