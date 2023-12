Haberler ›› Gündem ›› Survivor Poyraz kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Poyraz kaç yaşında, evli mi?

Survivor Poyraz kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Poyraz kaç yaşında, evli mi?

19 Aralık 2023 21:32 Güncelleme: 21:35 Abone Ol

Survivor All Star 2024 kadroları merak edilirken Survivor All Star 2024 Mavi takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vurdu. Peki, Survivor Poyraz kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Poyraz kaç yaşında, evli mi?