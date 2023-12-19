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Survivor Poyraz kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Poyraz kaç yaşında, evli mi?

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Survivor All Star 2024 kadroları merak edilirken Survivor All Star 2024 Mavi takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vurdu. Peki, Survivor Poyraz kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Poyraz kaç yaşında, evli mi?

Survivor 2024 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadron merak ediliyor. Survivor Poyraz de izleyicilerin en çok merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, Survivor Poyraz kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Poyraz kaç yaşında, evli mi?

SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?

Survivor 2021 yarışmacısı olan Yiğit Poyraz, arkadaşlarının kendisine soyadı ile hitap ettiği için kendisine Poyraz denildiğini açıkladı. 26 Aralık 1994 doğumlu olan Poyraz 1.80 boyunda. Aslen İzmirli olan yarışmacı Bodrum'da büyüdüğünü aktardı.

2009 yılında Robert Kolej'ini yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. 1 yıl boyunca Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim aldı.

Survivor Poyraz kimdir, kaç yaşında Yiğit Poyraz boyu ile gündem oldu

8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. Başarılı isim fitness ile ilgileniyor.

Osman Demir
Osman Demir
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