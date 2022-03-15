Survivor potaya kim girdi? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da son yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu ve Ünlüler takımından bir aday belli oldu. Survivor potaya kim girdi merak ediliyor. Survivor kim yazıldı seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor kim yazıldı? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor kim potada belli oldu! Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmaz oyununu hangi takım kazandı seyirciler tarafından araştırılıyor. Son oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan takım Gönüllüler oldu. Ünlüler takımı yapılan oylama sonucunda, bir kişiyi eleme adayı olarak çıkardı.

SURVİVOR POTAYA KİM GİRDİ?

2022 Survivor All Star'da bu hafta eleme adayları kimler merak ediliyor. Oynanan son dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımı kaybetti. Survivor kim potada belli oldu. Ünlüler takımı yapılan oylama sonucunda, birinci aday olarak Mert'in ismini çıkardı.

Oylama sonucunda çıkan isimler :

Mert : 6

Barış : 3

Gizem : 1

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım, Bora Edin, Gizem Memiç, Parviz Abdullayev, Aşkım Burçe Tunay

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz, Ayşe Yüksel, Yağmur Banda

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