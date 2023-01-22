Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Pazar günü gerçekleşen oylama sonrasında 2 kişi yokluk adasına gidecek. Peki, Survivor performans birincisi kim? Survivor ünlülerde performans birinciler kimler? Survivor gönüllülerde performans birincisi kim? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlana Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da bugünkü dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme gerçekleşti. Eleme sonrasında yokluk adasına gidecek 2. ismi performans birincisi söyleyecek. Peki, Survivor performans birincisi kim? Survivor ünlülerde performans birinciler kimler? Survivor gönüllülerde performans birincisi kim? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor'da gönüllerin dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler arasında oylama gerçekleşti. Oylama sonucunda ilk aday Yusuf oldu. Oylama sonucu sırasıyla şu şekildedir:

Yusuf: 4

Kürşat: 3

Ertuğ: 1

Buse: 1

Çağla:1

Cansu: 1

Aysu:1

SURVİVOR PERFORMANS BİRİNCİLERİ KİM?

Survivor ünlülerde performans birincileri Zeynep Alkan ve Halil İbrahim Göker olurken gönüllülerde ise Kardelen ve Osman Can olmuştur.